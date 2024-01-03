Fatih Altaylı'ya çifte soruşturma şoku: Apar topar ifadeye çağırıldı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, Filistin yanlısı yürüyüşün ardından Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyıcısı İsmail Aydemir'i döven Ege Akersoy'a atıfta bulunarak 'Eline sağlık' mesajı gündeme geldi. İstanbul Başsavcılığı tarafından Fatih Altaylı ile ilgili iki ayrı soruşturmanın başlatıldığı ve Altaylı'yı şüpheli olarak ifadeye çağırdığı öne sürüldü. İlk açıklama Altaylı'dan gelirken tecrübeli gazeteci "İfadeye çağrılmadım! Çağrılsam şaşırmam." şeklinde konuştu.

Fatih Altaylı'ya çifte soruşturma şoku: Apar topar ifadeye çağırıldı
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İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek ve İsrail'e lanet' adının verildiği protesto gösterisinde Kelime-i Tevhid Bayrağını taşıyan İsmail Aydemir'i döven Ege Akersoy tutuklandı. Bu olayın hemen ardından sosyal ağ hesabına üniversite öğrencisi Akerson için 'Eline sağlık' şeklinde bir gönderi yayınlayan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

FATİH ALTAYLI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik 1 Ocak günü "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" adıyla İstanbul'da düzenlenen yürüyüş sırasında İsmail Aydemir'i döven şüpheli Ege Akersoy ile ilgili bulunduğu atıfla ilgili resen soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Fatih Altaylı'ya çifte soruşturma şoku

'ŞÜPHELİ' SIFATI İLE İFADE VERMEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılık, Fatih Altaylı'nın Ankara'da yapılan "İsrail ve PKK'ya karşı Lanet Mitingi"ne katılım gösterenlere karşı kullanmış olduğu sözlerden dolayı 24 Aralık 2023'te ideo paylaşım platformunda yayınlanan videoda "halkın belirli kesimini kin ve düşmanlığa aleni tahrik ve aşağılama" suçlamasından resen ayrı bir soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Altaylı'nın soruşturmada şüpheli olarak ifadeye çağrıldığı biliniyor.

Fatih Altaylı'ya çifte soruşturma şoku

FATİH ALTAYLI'NIN İLK AÇIKLAMASI:

T24'e konuşan Fatih Altaylı, ifadeye çağrılmadığını söyledi. İddialara ilişkin Altaylı, şunları aktardı: “Ben hiçbir zaman ifadeye çağrılmadım. Çağrılırsam şaşırmam. Bu ilk kez çağrılmıyorum"

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