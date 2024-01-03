Fatih Altaylı'ya hapis şoku

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın sözde lideri Sebahattin Şirin'i köşe yazısında eleştirdiği için 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Altaylı'nın Şirin'e hakaret ettiğine hükmetti. Altaylı, Şirin'in Sinan Ateş cinayeti zanlısı olarak tutuklanan avukat Serdar Öktem ile olan ilişkisini gündeme getirmişti.

Fatih Altaylı, Şirin'in tarikatlarla bağlantılı olduğunu, FETÖ mesajı yaymaya çalıştığını ve kulübün vekaletini Öktem'e verdiğini iddia etmişti. Şirin ise Altaylı'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek dava açmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fatih Altaylı, Sebahattin Şirin'in Sinan Ateş cinayeti zanlısı olarak tutuklanan avukat Serdar Öktem ile olan ilişkisini gündeme getirmişti. Altaylı, Şirin'in tarikatlarla bağlantılı olduğunu, FETÖ mesajı yaymaya çalıştığını ve kulübün vekaletini Öktem'e verdiğini iddia etmişti. Şirin ise Altaylı'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek dava açmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın sözde lideri Sebahattin Şirin'e yönelik köşe yazısını eleştirdiği için 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Altaylı'nın Şirin'e hakaret ettiğine hükmetti. Mahkeme, cezanın ertelenmesi yönündeki talebi de kabul etmedi.