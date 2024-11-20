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Fatih Camisi'nde Bıçaklı Saldırı: Sanığa 22 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Fatih Camisi'nde imam ve cemaate bıçakla saldıran sanığa 22 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:47
Fatih Camisi'nde Bıçaklı Saldırı: Sanığa 22 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Fatih Camisi'nde İmam ve Cemaate Bıçaklı Saldırı

Fatih Camisi'nde imam Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan Ömer Salgın, 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, bir kişiyi de darbettiği iddia ediliyordu.

Duruşmada Yaşananlar

35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'in avukatları duruşmada hazır bulundu. Müşteki avukatları, sanığın cezalandırılması yönünde talepte bulunurken, sanığın avukatı akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık, beraatini talep etti. Mahkeme, sanığı Galip Usta'ya karşı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve Bilal Erdem'e karşı "yaşamı tehlikeye sokacak şekilde silahla kasten yaralama" suçlarından 22 yıl 9 ay hapis ile 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Olayın Doğuşu

Olay, 8 Ocak'ta camide namaz sırasında yaşandı. Sanık Ömer Salgın, düzen bozan bir tutum sergileyerek özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Sonrasında, imam odasına girerek Galip Usta ile konuşmak isteyen sanık, araya girmeye çalışan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sonrası yakalanan Salgın hakkında, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar ve Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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