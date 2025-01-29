Fatih Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Atık Miktarı Azaldı

Fatih Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Atık Azaldı

Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi, uyguladığı "Yoğun Bakımda Yatan Hasta Profiline Göre Ortalama Tıbbi Atık Miktarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" projesi sayesinde tıbbi atık miktarını önemli ölçüde azalttı. Bu proje, hastanenin yoğun bakım ve hemodiyaliz birimlerinde yatan hastaların tedavileri sırasında oluşan atıkların doğru yönetilmesini amaçlıyor.

Hastane Başhekiminden Açıklama

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Kapısız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılı itibarıyla hastanenin atık raporlarını değerlendirdiğini ve süreçte ayrıştırma çalışmalarına başladıklarını aktardı. Kapısız, çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir konuda ilerleme sağlandığını vurguladı.

Özelleşmiş Çalışma

Kapısız, nöroloji yoğun bakım ve hemodiyaliz ünitelerinde tedavi gören 500'den fazla hastanın atık miktarlarının analiz edildiğini belirtti. Proje, yaklaşık 8 ay boyunca uygulanmış olup, Aralık 2024'te Antalya'da düzenlenen 15. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi'nde "en iyi araştırma" kategorisinde birincilik ödülünü kazanmıştır.

Tıbbi Atıklarda Dikkat Çeken Azalma

Kapısız, tıbbi atık miktarındaki azalmaya ve tehlikeli atık miktarındaki artışa dikkat çekerek, "Hastanemizde tıbbi atık miktarında %15-20 antara azalma oldu. Önceki aylarda hastanemiz ortalama 11 ton tıbbi atık alırken, bu azalma ile 8 tona düştü." şeklinde ifade etti.

Proje Koordinatöründen Bilgiler

Projenin koordinatörü Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Elif Baş, hastaların kişisel bakımına göre atık miktarlarının belirlendiğini ve hastaların bakım sürecinde 1 kilogramdan 4 kilograma kadar atık çıkabileceğini belirtti. Baş, projenin sonuçlarını rehber olarak yayınlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Gelecek Hedefleri

Elif Baş, atık miktarlarının doğru ayrıştırma teknikleri ile azaltılabileceğini, projenin kapsamının bin hastaya ulaşınca tamamlanmayı planladıklarını ifade etti.

Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi'nde uygulanan, "Yoğun Bakımda Yatan Hasta Profiline Göre Ortalama Tıbbi Atık Miktarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" projesi sayesinde hastanenin tıbbi atık miktarı azaldı. Ekipler, bölümlerdeki atıkları toplayarak, ayrıştırmasını yapıyor.

Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi'nde uygulanan, "Yoğun Bakımda Yatan Hasta Profiline Göre Ortalama Tıbbi Atık Miktarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" projesi sayesinde hastanenin tıbbi atık miktarı azaldı. Ekipler, bölümlerdeki atıkları toplayarak, ayrıştırmasını yapıyor.