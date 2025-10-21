Fatih Dönmez: Beylikova ile nadir toprakta dünyada ilk 5'e gireceğiz

Fatih Dönmez, Beylikova'daki yerli üretim tesisinin endüstriyel aşamaya geçmesiyle nadir toprakta dünya ilk 5'ine gireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:31
Eskişehir'deki tesisin yerli mühendislikle geliştirildiği ve endüstriyel kapasite hedefleri paylaşıldı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında nadir toprak elementleri sahasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da katıldı.

Dönmez, ülkenin yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması yönünde milli bir çaba yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda yapılan keşiflerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşıldığını vurguladı. Dönmez, "Üzüldüğümüz nokta şu, biz her paylaştığımızda maalesef Türkiye'de belli muhalif kesimler bunu itibarsızlaştırmaya dönük bu projeleri hak etmediği şekilde karalamalara da muhatap oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Beylikova'daki tesisin tamamen yerli mühendislik imkanlarıyla geliştirildiğini söyleyen Dönmez, tesisin mevcut durumuna dair şunları aktardı: "1200 ton cevher işleme kapasitesine ulaşmış durumda. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Endüstriyel ölçekte bir üretime geçmemiz gerekiyor. Bunun da çalışmalarını Bakanlığımız devam ettiriyor. Bu planlanan endüstriyel tesis yapıldığında yıllık 570 bin ton cevher işleyecek ve 10 bin ton da nadir toprak oksitini işleyecek. Ayrıca bu bölgede bulunan baret, florit ve toryum oksit gibi elementleri de burada üretmiş olacağız. Bu tesis hayata geçtiğinde artık, dünyada ilk 5'e girmiş olacağız."

Dönmez, ABD ile nadir toprak elementlerine ilişkin yapılan görüşmenin bilgi ve teknoloji geliştirme ve işbirliğine dönük olduğunu da belirtti.

Eskişehir'e yapılan yatırımların önündeki engellere değinen Dönmez, söz konusu projenin süreçlerinde belediyelerin ve bazı muhalefet kesimlerinin engelleyici tutumlarından yakınarak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında ÇED olumlu kararına iptal davası açtığını hatırlattı. Dönmez, "Aslında bu bir çelişkiyi ortaya koyuyor. 'Bugün niçin yapılmıyor' diye iddia edenler, dönüp o tarihteki bu itirazlarına bakması gerekiyor." dedi.

Dönmez, muhalefetin yaklaşımına ilişkin eleştirisini şu sözlerle sürdürdü: "Cumhuriyet Halk Partisi madenciliğin geliştiği şehirlerde madencilerle kol kola yürümeyi, madenciliğin az geliştiği yerlerde de birtakım marjinal gruplarla bu tip projelere karşı birlikte protestolara katıldığını görüyoruz. Muğla'da termik kömür santraline itiraz edeceksin ama 'Zonguldak'ta kömür çıkartalım' diyeceksin. Bu çelişki değil mi?"

Son olarak Dönmez, Türkiye'nin sadece teknolojiyi kullanan değil üreten bir ülke olma hedefini desteklediklerini vurgulayarak, "Eskişehir'i bu anlamda artık, sadece bir maden sahası olarak görmüyoruz. Türkiye'nin teknoloji yüzyılı vizyonunun merkezlerinden birisi olarak görüyoruz." dedi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (solda), nadir toprak elementleri sahasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlenen toplantıya, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sağda) da katıldı.

