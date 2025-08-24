Fatih Erbakan: 54. Hükümetin Bolluk ve Bereketini Yeniden Yaşatacağız — Burdur Kongresi

Fatih Erbakan: 54. Hükümetin Bolluk ve Bereketini Yeniden Yaşatacağız

Burdur 2. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen Burdur 2. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erbakan, Milli Görüş'ün temsilcisi olarak Necmettin Erbakan'ın yaşattığı bolluk ve bereketi yeniden yaşatma hedefini yineledi.

"Elhamdülillah, yine geleceğiz ve yine refahı göreceğiz. Aynen 54. Hükümet döneminde Erbakan Hocamızın yaşattığı bolluk ve bereketi, bu ülkede yeniden yaşatacağız inşallah."

Partisinin "ikinci 40 yılda" da aynı istikamette ve aşkla yürüyeceğini belirten Erbakan, "Adil bir dünya" ve "yeni bir dünya" hedeflerini vurguladı. Erbakan, Müslüman ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla büyük bir güce sahip olduğunu ifade etti.

Bu nimetlerin bir araya getirilip bilinçli şekilde kullanıldığında sömürü güçlerinin önünde durma şansı olmadığını anlatan Erbakan, Türkiye'nin öncülüğünde Müslüman birliğinin kurulması gerektiğini, zulmün ortadan kaldırılması için "fiili adımlar" atacaklarını söyledi.

"Biz sadece kınamayla yetinmeyeceğiz. Kuvvet sahibi Amerika değil, Cenabıallah'tır. Biz bu inançla hareket edeceğiz."

Kongreye, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla ve Bülent Osman Osmanağaoğlu de katıldı. Yapılan seçimde mevcut il başkanı Yılmaz Korkmaz, yeniden başkanlığa seçildi.