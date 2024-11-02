Fatih Erbakan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları ile düzenlediği toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasına dair düşüncelerini ifade etti.

Hukuki Süreç Vurgusu

Erbakan, Özer’in tutuklanması hakkında, "İktidarın söylediklerinin doğru olmasını, bunun siyasi bir süreç değil, hukuki bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Ancak kayyum atanması yerine, belediye meclisinin görevlendireceği bir belediye başkan vekilinin bu görevi yapmasının daha uygun olacağını ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

Toplumun Güven Sorunu

Türkiye'de insanların geleceğe dair endişeler taşıdığını belirten Erbakan, ülkenin en büyük tehdidinin güven ve ahlak bunalımı olduğunu dile getirdi. Erbakan, "İnsanlarımızın güven duyacakları bir iktidara, ana muhalefete, siyaset kurumuna ihtiyacı var. Şeffaf, adil ve ahlaklı bir düzen her insanın ve her toplumun ihtiyacıdır." dedi.

Ekonomik Sorunlar ve Asgari Ücret Önerisi

Ülkedeki ekonomik durumu eleştiren Erbakan, dar gelirlilerin 2025 yılında daha da zor bir süreçle karşılaşacağını savundu. Ayrıca, belirlenen yeni asgari ücret rakamları hakkında, "İki asgari ücret alan bir hanenin en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeniden Refah olarak, yüzde 20-25’lik bir artışın açlık sınırının altında kalacağına inanıyoruz. Asgari ücretin en az 35 bin lira seviyesine gelmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.