DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.040,23 -0,34%

Fatih Erbakan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediye başkanının görevden alınmasına ve asgari ücrete dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:07
Fatih Erbakan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları ile düzenlediği toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasına dair düşüncelerini ifade etti.

Hukuki Süreç Vurgusu

Erbakan, Özer’in tutuklanması hakkında, "İktidarın söylediklerinin doğru olmasını, bunun siyasi bir süreç değil, hukuki bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Ancak kayyum atanması yerine, belediye meclisinin görevlendireceği bir belediye başkan vekilinin bu görevi yapmasının daha uygun olacağını ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

Toplumun Güven Sorunu

Türkiye'de insanların geleceğe dair endişeler taşıdığını belirten Erbakan, ülkenin en büyük tehdidinin güven ve ahlak bunalımı olduğunu dile getirdi. Erbakan, "İnsanlarımızın güven duyacakları bir iktidara, ana muhalefete, siyaset kurumuna ihtiyacı var. Şeffaf, adil ve ahlaklı bir düzen her insanın ve her toplumun ihtiyacıdır." dedi.

Ekonomik Sorunlar ve Asgari Ücret Önerisi

Ülkedeki ekonomik durumu eleştiren Erbakan, dar gelirlilerin 2025 yılında daha da zor bir süreçle karşılaşacağını savundu. Ayrıca, belirlenen yeni asgari ücret rakamları hakkında, "İki asgari ücret alan bir hanenin en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeniden Refah olarak, yüzde 20-25’lik bir artışın açlık sınırının altında kalacağına inanıyoruz. Asgari ücretin en az 35 bin lira seviyesine gelmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezindeki il başkanları...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezindeki il başkanları...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Açıklamaları
2
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024 Liberal Düşünce Kongresi'nde Eğitim Politikasını Anlattı
3
Samsun'da Sahte Kiralık Ev İlanı ile Dolandırıcılık Operasyonu
4
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
5
Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya Etkinlikleri Başladı
6
Lübnanlıların ABD Seçimlerine Dair Umutları ve Endişeleri
7
Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Stratejik İstişareler Gerçekleştirdi

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi