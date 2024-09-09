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Fatih Erbakan'dan Narin Güran'ın Ölümüne Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:00
Fatih Erbakan'dan Narin Güran'ın Ölümüne Tepki

Fatih Erbakan'dan Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da ölü bulunmasının ardından büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Erbakan, konuyla ilgili olarak, "Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Millet olarak başımız sağ olsun. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken her adımın bir an önce atılması gerekiyor," dedi.

İdam Cezasının Yeniden Gündeme Getirilmesi Gerekiyor

"Her ay ya da birkaç ayda bir benzer olaylarla karşılaşıyoruz ve bu durum millet olarak yüreğimizi yakıyor. İdam cezasının yeniden tartışılması ve gerekirse Meclis'teki partilerin desteğiyle geri getirilmesi gerektiğinin altını çiziyorum," diyen Erbakan, bu tür vakalar için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Erbakan, Aydın'daki programı doğrultusunda Efeler ilçesinde esnafı ziyaret etti ve burada vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Ardından, Söke ilçesine geçerek pamuk üreticileriyle buluştu.

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