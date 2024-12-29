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Fatih Erbakan, Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'daki ziyaretinde bölge sorunlarına değindi ve adalet mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:17
Fatih Erbakan, Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu

Erbakan, Diyarbakır'da Önemli Temaslarda Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği temaslar sırasında bölge halkıyla bir araya geldi. Beraberindeki Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey ile birlikte kente gelen Erbakan, burada düzenlediği basın toplantısında bölge insanıyla kucaklaşmak amacıyla ziyaretin yapıldığını vurguladı.

Asgari Ücret ve Adalet vurgusu

Erbakan, belirlenen asgari ücreti yetersiz bulduklarını dile getirerek, "Paylaşımda, yönetimde ve yargıda adaleti tesis edeceğiz. Üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir toplumu inşa edeceğiz." dedi. Bölgedeki çözüm süreci ile ilgili de konuşan Erbakan, batıdaki vatandaşların haklarına eşit biçimde doğudaki insanların da haklara sahip olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Çözüm Süreci ve İmralı Ziyareti

Bölgedeki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının muhatap alınması gerektiğini vurgulayan Erbakan, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyaret sonrası Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına da değindi. "Türkiye'nin üniter yapısına, toprak bütünlüğüne zeval vermeyecek şekilde bölgede insanımızın haklarının temsil edilmesi gerekmektedir." diyerek, çözüm sürecinin bölge halkıyla yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Diyarbakır 3. Olağan İl Kongresi

Erbakan, Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partilerine gösterilen teveccühten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Necmettin Erbakan'ın bu bölgeye verdiği önemi ve yaptığı hizmetleri hatırlatan Erbakan, "İstihdama ve ihracata yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni Hizmet Binasının Açılışı

Erbakan, ziyaretinin sonunda Mevlana Halit Mahallesi'nde partisinin Diyarbakır il başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (önde sol 3), Diyarbakır'daki programı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (önde sol 3), Diyarbakır'daki programı kapsamında, partisinin Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen Diyarbakır 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (önde sol 3), Diyarbakır'daki programı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (önde sol 3), Diyarbakır'daki programı kapsamında, partisinin Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen Diyarbakır 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

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