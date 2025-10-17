Fatih Erbakan Kayseri Kongresi'nde: 16 Kasım'da Ankara'da 3. Olağan Büyük Kongreye Çağrı

Yayın Tarihi: 17.10.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 22:33
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Kayseri 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada, partinin kuruluşundan bu yana hem üye sayılarının hem de oy oranlarının hızla arttığını vurgulayan Erbakan, 16 Kasım'da Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da 3. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenleyeceklerini açıkladı.

Erbakan, önceki kongre katılımlarına ilişkin rakamları şu sözlerle paylaştı: "Birinci büyük kongremize 45 bin kişi katıldı. İkinci büyük kongremize 65 bin kişi katıldı. Üçüncü büyük kongremize ise 100 bin kişi katılacak inşallah."

İktidara gelmeleri durumunda gerçekleştirecekleri çalışmaları anlatarak partinin duruşunu özetleyen Erbakan, "Yeniden Refah olarak buradayız. Halen aynı yerdeyiz, hakkın tarafında, haklının tarafında, halkın yanında ve Milli Görüş çizgisindeyiz." dedi.

Erbakan sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah bu aziz milletin teveccühüyle, Milli Görüş bereketiyle, bu fedakar dava insanlarının gayreti ve fedakarlığıyla yeniden şahlanacağız, yeniden işbaşına geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yeniden, refahla güldüreceğiz. Paylaşımda, yargıda, yönetimde, adaleti sağlayacağız. Bu kongreler iktidara yürüyüş kongresidir."

Genel Başkan Erbakan, partilileri 16 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek 3. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

Kayseri İl Başkanı Ali Özcan ise göreve geldikleri günden itibaren teşkilatın her kademesiyle gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Programda ayrıca Erbakan, partiye yeni katılan bir ilçe belediyesi meclis üyesine rozet taktı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Atatürk Spor Salonu'nda partisinin il teşkilatınca düzenlenen Kayseri 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye partililer ilgi gösterdi.

