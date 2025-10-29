Fatih Erbakan: Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi Açıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Mahallesi'nde inşası tamamlanan Milli Gençlik Derneği Genel Merkezinin açılış töreninde konuştu.

Açılış ve vurgular

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Erbakan, açılışı babası Necmettin Erbakan'ın doğum günü ve aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle 29 Ekim'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erbakan, babasını bir "merhamet timsali" olarak nitelendirerek, sadece kendisinden olanlara değil, kendisinden olmayanlara da merhamet gösterdiğini belirtti.

Derneğin kuruluş amacına dikkat çeken Erbakan, törende şu ifadeyi kullandı: "Kadro, dava eri, şuurlu nesiller ve insan yetişmesi bizim davamızın en önemli vazifesi ve fonksiyonudur."

Binanın hazırlanmasında emeği geçenlere ve maddi-manevi destek verenlere teşekkür eden Erbakan, "Binamızın hayırlı olmasını, en hayırlı hizmetlere, Milli Görüş'ün en büyük zaferlerine, milletimizin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, binanın açılışı gerçekleştirildi.

