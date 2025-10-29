Fatih Erbakan: Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi Açıldı

Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi açılışında insan yetiştirmenin önemini vurguladı; açılış 29 Ekim'de yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 17:12
Fatih Erbakan: Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi Açıldı

Fatih Erbakan: Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi Açıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Mahallesi'nde inşası tamamlanan Milli Gençlik Derneği Genel Merkezinin açılış töreninde konuştu.

Açılış ve vurgular

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Erbakan, açılışı babası Necmettin Erbakan'ın doğum günü ve aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle 29 Ekim'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erbakan, babasını bir "merhamet timsali" olarak nitelendirerek, sadece kendisinden olanlara değil, kendisinden olmayanlara da merhamet gösterdiğini belirtti.

Derneğin kuruluş amacına dikkat çeken Erbakan, törende şu ifadeyi kullandı: "Kadro, dava eri, şuurlu nesiller ve insan yetişmesi bizim davamızın en önemli vazifesi ve fonksiyonudur."

Binanın hazırlanmasında emeği geçenlere ve maddi-manevi destek verenlere teşekkür eden Erbakan, "Binamızın hayırlı olmasını, en hayırlı hizmetlere, Milli Görüş'ün en büyük zaferlerine, milletimizin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, binanın açılışı gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Mahallesi'nde inşası tamamlanan Milli...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Mahallesi'nde inşası tamamlanan Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nin açılışına katıldı. Erbakan, açılışta konuşma yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Mahallesi'nde inşası tamamlanan Milli...

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazı'nda Kano-Tekne Çarpışması: 4 Kişi Kurtarıldı
2
Samsun'da LÖSEV'den "Atam İzindeyiz" Uçurtma Şenliği
3
Özgür Özel Brüksel Mitinginde Gençlere Çağrı: 'Siyasetten Uzak Durmayın'
4
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
5
Kars'ta Kar Sürprizi: Sarıkamış ve Soğanlı Dağları Beyazlandı
6
Fatih Erbakan: Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi Açıldı
7
MEB Ödül Töreni: 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' Etkinliği

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar