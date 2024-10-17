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Fatih Erbakan, Muş'ta İslam Birliği Vurgusu Yaptı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Muş'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu ve İslam birliğinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:32
Fatih Erbakan, Muş'ta İslam Birliği Vurgusu Yaptı

Fatih Erbakan Muş'ta Konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta düzenlediği basın toplantısında İslam dünyasında süregelen zulüm ve sömürüye dikkat çekti. Erbakan, "Dünyanın dört bir yanında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde zulüm ve sömürü var. Bunların engellenebilmesi İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasından geçiyor." dedi.

Esnaf ve Vatandaş Ziyaretleri

Erbakan, Muş'un Korkut ve Hasköy ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Refah Partisi'nin Muş'ta oy rekoru kırdığına dikkat çeken Erbakan, bu kentte bulunmanın kendileri için bir şans olduğunu ifade etti.

Milli Görüş'e İlgi

Muşluların Milli Görüş'e olan ilgisinin arttığını vurgulayan Erbakan, ziyareti sırasında halkın desteğinin gün geçtikçe daha da güçlendiğini söyledi.

Ahlaki ve Manevi Değerler Üzerine

Erbakan, Türkiye’nin ahlaki ve manevi anlamda geri gidiş sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, yüksek ahlaki ve manevi değerlere sahip bir neslin yetişmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. "Ahlaki erozyona katkı sağlayan medyanın yayınlarının ülkenin kültürüne ve değerlerine uygun hale getirilmesi önemlidir," dedi.

İslam Dünyasında Huzur ve Adalet

Erbakan, küresel baskılara maruz kalan Müslümanlar için adalet ve huzurun sağlanması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki gelişmelere atıfta bulunan Erbakan, "Dünyanın dört bir yanında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde zulüm ve sömürü var. Bu ateş çemberi adım adım Türkiye'ye doğru geliyor," dedi.

Son olarak, toplantıya Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcıları ve birçok partili katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'taki programları kapsamında basın...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'taki programları kapsamında basın mensupları ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erbakan (ortada), açıklama yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'taki programları kapsamında basın...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'taki programları kapsamında basın mensupları ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erbakan (ortada), açıklama yaptı.

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