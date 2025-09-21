Fatih Erbakan Sakarya Kongresi'nde: Çare 'Milli Görüş'

Fatih Erbakan, Sakarya 3. Olağan İl Kongresi'nde Milli Görüş'ü çözüm olarak gösterdi; D-60, ekonomik hedefler ve dış politika önceliklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:47
Yeniden Refah Partisi lideri iktidar ve dış politika hedeflerini anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sakarya 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iç refahı ile dünyadaki mazlumlar arasındaki bağa dikkat çekti. Kongre Hendek Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erbakan, "Türkiye'de ne kadar rahatımız yerinde olsa da Türkiye ne kadar kalkınsa da Gazze bu haldeyken, Keşmir bu haldeyken, Doğu Türkistan, Myanmar bu haldeyken rahat ve huzurlu olamayız" ifadeleriyle küresel vicdan vurgusu yaptı.

Konuşmasında "Çare Milli Görüş'tedir. Çare adil ekonomik düzendedir. Çare, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline giriştedir" sözlerini kullanan Erbakan, Sakarya'dan tüm Türkiye'ye bu mesajı haykırdıklarını belirtti.

Parti lideri, ekonomik hedefleri arasında kişi başına gelirin yıllık 50 bin dolara çıkarılması ve emekli, memur ile işçi maaşlarının insanca yaşanacak düzeye yükseltilmesi olduğunu söyledi. Ayrıca işsizlikle mücadele, faiz bağımlılığından kurtulma, adil vergi sistemi ve haksız vergilerin kaldırılması gibi vaatleri sıraladı.

Erbakan, üretici, sanayici, KOBİ ve girişimcilere yönelik tam devlet desteği sağlanacağını belirterek "İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" dedi. Eğitimi, yargıyı, dış politikayı ve iç siyaseti kapsayan yeni ve adil bir düzen kuracaklarını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi'nin bölgesel iş birliği vizyonu da konuşmada ön plana çıktı. Erbakan, 57 Müslüman ülkenin birlikte hareket etmesiyle hayata geçirilecek D-60 projesi'ne işaret ederek doğal kaynakların ortak kullanımıyla uluslararası baskının azaltılabileceğini savundu:

"Cenabıallah dünyadaki petrolün 3'te 2'sini bu Müslüman ülkelere verdi. Dünyadaki doğal gazın yüzde 55'ini Müslüman ülkelere verdi. Dünyadaki su kaynaklarının yarıdan fazlasını Müslüman ülkelere vermiş... Doğal gazı, petrolü, suyu yaptırım gücü olarak kullandığınız zaman bu zalimler, Amerika ve İsrail de dahil olmak üzere masaya oturur, başka çareleri kalmaz."

Erbakan ayrıca, "Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına, büyük İsrail planına 'dur' diyebilen bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz" dedi ve "yeni bir dünya" kurma gerekliliğini vurguladı.

Kongrede ayrıca Filistin konulu bir video izletildi. Mevcut İl Başkanı Hüseyin Gürsoy yeniden göreve seçildi.

