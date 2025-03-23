Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da anlam dolu bir etkinliğe imza attı. Erbakan, Karaköprü Belediyesi tarafından inşa edilen Emekliler Yaşam Merkezi açılışına katılarak iftar programına da iştirak etti.

Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olduğunu vurgulayan Erbakan, burada bulunmanın kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Merkez inşaatında emeği geçen Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür eden Erbakan, her ziyaretlerinde Şanlıurfa'da güzel eserlerin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Oluşturduğu olumlu atmosferle dikkat çeken Erbakan, açılışın ardından Emekliler Yaşam Merkezi hakkında yetkililerden bilgi aldı. İftar programı dahilinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, ramazanın önemine değinen Erbakan, Gazze ve diğer mazlum coğrafyalar için barış ve kurtuluş dileğinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da Emekliler Yaşam Merkezi açılışına katıldı, burada bir konuşma yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da Emekliler Yaşam Merkezi açılışına katıldı, burada bir konuşma yaptı.