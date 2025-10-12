Fatih Erbakan Sivas İl Kongresi'nde: Filistin ve Doğu Türkistan Vurgusu

Erbakan, Sivas kongresinde Yeniden Refah'ın 6. yılını vurgulayıp Doğu Türkistan, Keşmir, Arakan ve Filistin için sorumluluk çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 17:44
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sivas il kongresine katıldı.

Erbakan, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, partisinin iman, azim ve aşkla 6 yılı geride bıraktığını söyledi.

Küresel Sorumluluk Vurgusu

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin sorumluluklarına dikkat çekerek, Doğu Türkistan, Keşmir ve Myanmar'daki zulme işaret etti. "Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon kardeşimizin Çin zulmünden kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır."

"Keşmir'de yıllardan beri Hindistan zulmü altında inleyen Müslüman kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır."

Myanmar'da, Arakan'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca insanın bu zulümden kurtarılmasının sorumluluğunun da kendi omuzlarında olduğunu aktaran Erbakan, "Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in kıtlıktan, açlıktan, soykırımdan kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır."

Ateşkes ve Filistin Tartışması

Erbakan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi, ancak planın ikinci aşamasına ilişkin temkinli yaklaştıklarını ifade etti. Ateşkesin ilan edilmesi, silahların susması, esirlerin karşılıklı salıverilmesi ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının olumlu yönler olduğunu belirtti.

Erbakan, ikinci aşamanın birinci aşamadan daha da önemli olduğuna vurgu yaparak Gazze'nin "Las Vegas'laştırılmasına" kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Filistinlilerin çeşitli söylemlerle Gazze'den çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bütün unsurları ile başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hedefinden asla taviz verilemez." dedi.

Sürecin bundan sonraki adımlarının Gazze'nin, Kudüs'ün ve Filistin'in geleceği açısından son derece önemli olduğunu ve bunun Orta Doğu ile Türkiye'nin geleceği için belirleyici olacağını kaydetti.

İl Başkanlığı Seçimi

Kongre sonrasında yapılan seçimde, Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığına Cabir Çetinkaya seçildi.

