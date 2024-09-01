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Fatih Erbakan Suriçi Grubu'nda Gazze'yi Tartıştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriçi Grubu'ndaki toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:19
Fatih Erbakan Suriçi Grubu'nda Gazze'yi Tartıştı

Fatih Erbakan'dan Kritik Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'daki Suriçi Grubu toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "57 Müslüman ülkenin, Türkiye'nin öncülüğünde bir araya getirilmesi lazım. Bu ülkeler, sahip oldukları imkanları zalimlere karşı bir yaptırım gücü olarak kullanmalı." dedi.

Parti Üye Sayısındaki Artış

Erbakan, partisinin üye sayısının 555 bini geçtiğini belirtti. Aylık yaklaşık 30 bin yeni üye kaydettiklerini vurgulayan Erbakan, bu sayıyı 50 bine çıkarmayı ve hedeflerinin 1 milyon üye olmaya ulaşmak olduğunu ifade etti.

Ekonomik Durum Üzerine Değerlendirme

Ekonomik durumla ilgili de konuşan Erbakan, Türkiye'de asgari ücretlilerin açlık sınırının altında yaşadığını vurguladı. "Gazze'yi seyrediyoruz. Yapabileceğimiz tek şey kınamak ve miting yapmak. Ancak bu, çözüm sunmuyor," diyerek eleştirilerde bulundu.

İslam Dünyasına Öncelik Çağrısı

Türkiye'nin İslam âlemine liderlik etmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, "Bu, merhum Erbakan Hoca'nın D-60 projesidir. 57 Müslüman ülke birleşirse, zulme karşı güçlü bir yaptırım oluşturacaklar." şeklinde konuştu.

Hediye Takdimi

Toplantının sonunda, Suriçi Grubu Derneği Genel Başkanı Nedim Abi, Fatih Erbakan'a özel bir hediye takdim etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği programa...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği programa katılarak konuşma yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği programa...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği programa katılarak konuşma yaptı.

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