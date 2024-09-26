Fatih Erbakan Trabzon'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Trabzon Ziyareti ve Yerel Destek

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi. İlk olarak Arsin Belediyesi'ni ziyaret eden Erbakan, yerel seçimlerde başkanlığa seçilen Hamza Bilgin'i tebrik etti.

Başarı Dilekleri ve Teşekkür

Erbakan, kazandıkları yüzde 52'lik oy oranının büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Bu başarıda emeği geçen herkesin katkısı bulunuyor. Allah hepsinden razı olsun. Arsin halkı bu güveni göstermeseydi, bu sonuç alınamazdı." şeklinde konuştu. Ayrıca, bu güvene layık olmak için Arsin'de yoğun bir şekilde çalışacaklarını da vurguladı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

20 Eylül tarihindeki şiddetli yağışlar sonrası yaşanan su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Erbakan, bu bölgelerde de incelemelerde bulundu ve esnaflarla görüştü.

Şehit Ailesini Ziyaret

Bölgedeki taşkın ve heyelanların etkilediği alanları dolaşan Erbakan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesine ve kabrine de ziyarette bulundu.

Parti Toplantısı

Son olarak, Sürmene'deki bir restoranda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin projeleri hakkında bilgi verdi ve üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.