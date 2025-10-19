Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi Üye ve Oyla Türkiye'nin 3. Partisi, Hedef İktidar

İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinin kuruluşundan bu yana kat ettiği mesafeyi ve hedeflerini paylaştı.

Erbakan, salondaki konuşmasında, "Partiyi kursa bile yüzde bir bile oy alamazlar diyenlere rağmen iman, azim ve aşkla yürüdük" ifadelerini kullanarak, partinin kısa sürede büyüdüğünü vurguladı. "Yeniden Refah Partimizi üye sayısı bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi haline, oy oranı bakımından yüzde 7 oyla üçüncü büyük siyasi partisi haline getirdik." dedi.

Kuruldukları günden bu yana hem üye sayılarının hem de oy oranlarının hızla arttığını aktaran Erbakan, 16 Kasım'da Ankara'da partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenleyeceklerini belirtti. Erbakan, daha önceki büyük kongre katılımlarını hatırlatarak, "Birinci büyük kongremize 45 bin kişi katıldı. İkinci büyük kongremize 65 bin kişi katıldı. Üçüncü büyük kongremize ise 100 bin kişi katılacak inşallah." diye konuştu.

Hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu dile getiren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi 652 bin üyeyi 1 milyon üyeye çıkaracağız. Üçüncü parti olmak bize yakışmaz. Birinci parti olacağız, iktidara yürüyeceğiz inşallah. Bu millete hizmet borcumuz var."

Erbakan konuşmasında uluslararası meselelerden de bahsederek Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Keşmir, Myanmar ve Gazze’deki zulümlerin son bulması gerektiğini ifade etti. Bütün zorluklara rağmen Milli Görüş'ün iktidarını hedeflediklerini belirten Erbakan, "İnşallah milletimizin teveccühüyle ikinci 40 yılda Milli Görüşü iktidara taşıyacağız. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti hakim kılacağız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışını hakim kılacağız. Yeniden Refah iktidarında yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı aziz milletimizle hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Erbakan, partilileri 16 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek 3. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti ve kongre sonunda bazı partililere plaket takdim ettiğini duyurdu.

Kongre seçiminde ise İl Başkanı Nuri Özata yeniden göreve seçildi.

