Fatih'in Altın Madalyalı İmamı: Kan Bağışlarıyla Hayat Kurtarıyor

Fatih İlçesi Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, Türk Kızılay'dan aldığı altın madalya ile düzenli kan bağışı yaparak hastaların hayatına dokunmaya devam ediyor. Eren, bronz ve gümüş madalyalarının ardından, 35. bağışı ile altın madalyaya hak kazandı.

Eren, ilk kan bağışını askerdeyken yaptığını ve 2014 yılından itibaren Kızılay’a düzenli olarak kan vermeye başladığını belirtti. Üzerinde taşıdığı bu unvan ile, sadece camide değil, her türlü zorlukta insanlara yardımcı olma çabasını vurguladı.

İyilik ve Özveri ile İnsanlığa Destek Olmak

Eren, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler gibi doğal afetlerde din görevlileri ile sahada yer aldıklarını ifade etti. "Kana ihtiyacı olan kardeşlerimiz için yardım etmek bizim en önemli vazifelerimizden. Kan, muadili olmayan hayati bir ihtiyaçtır. Bu nedenle bu konuda hassas davranmalıyız," dedi.

Kan bağışını Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi'nde daha sık yapmayı tercih eden Eren, insanlığa iyilik yapmanın güzelliğinden bahsetti. Ayrıca 45. kan bağışıyla Türk Kızılay'dan bir plakete de hak kazandığını duyurdu.

Farkındalık Yaratmak ve İnsanları Teşvik Etmek

İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, din görevlilerinin bu konudaki mücadelelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Metin Eren’in anlayışıyla birçok insana umut olduğunu söyledi. "Bir insanı kurtarmak, insanlığı kurtarmak gibidir," diyen Şenoğlu, kan bağışı yapmanın toplumda bir farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Türk Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Hafize Temurok ise, 18-65 yaş arası vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. "Kan vermek, can vermektir," diyerek kan bağışının önemini yineledi.

Eren, "Din gönüllüleri olarak kan veren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun," diyerek, bu konuda duyarlı olan herkese teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kan bağışlarıyla hastaların hayatına dokunduğu için Türk Kızılay'dan "altın madalya" almaya hak kazanan bağışçılardan Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren (sağda), duyarlılığıyla örnek oluyor. Düzenli kan bağışları dolayısıyla "bronz" ve "gümüş" madalya alan Eren, 35. bağışı dolayısıyla Türk Kızılayınca altın madalyaya hak kazandı. Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu (solda) ve Eren, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kan bağışlarıyla hastaların hayatına dokunduğu için Türk Kızılay'dan "altın madalya" almaya hak kazanan bağışçılardan Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren (sağda), duyarlılığıyla örnek oluyor. Düzenli kan bağışları dolayısıyla "bronz" ve "gümüş" madalya alan Eren, 35. bağışı dolayısıyla Türk Kızılayınca altın madalyaya hak kazandı. Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu (solda) ve Eren, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.