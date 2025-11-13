Fatih Kocabağ İnşaat'tan Gaziantep'e Yeni Nesil Villalar: Harmony ve Villa Pera

Fatih Kocabağ İnşaat'tan Gaziantep'e yeni nesil villa konseptleri

Fatih Kocabağ İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2010 yılından bu yana edindiği tecrübe ile Gaziantep konut sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Kentin farklı bölgelerinde onlarca konut ve ticari yapı teslim eden şirket, şimdi Sarısalkım bölgesinde iki özel villa projesini hayata geçiriyor.

Projeler ve yenilikler

Şirket sahibi Fatih Kocabağ, Yamaçtepe ve Onkoloji bölgelerindeki çalışmaların yanı sıra Sarısalkım’da başlattıkları projelerle kente yeni bir yaşam konsepti sunduklarını belirtti. Bu kapsamda hayata geçirilen projeler Harmony ve Villa Pera olarak öne çıkıyor.

Fatih Kocabağ, projelere ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Harmony projemiz 11, Villa Pera projemiz ise 13 villadan oluşuyor. Bu projelerde en büyük farkımız, güvenlik noktasında yer alan otel konseptli buggy araçlarımız olacak. Misafirler, site girişinden itibaren buggy araçlarıyla evlerine kadar ulaştırılacak. Böylece site içinde yürüyerek dolaşma ihtiyacı ortadan kalkacak. Bu sistem, Gaziantep’te ilk kez bizim projelerimizde uygulanacak. Ayrıca bu araçlar site sakinlerine şirketimiz tarafından hediye edilecek."

Teknik özellikler ve yaşam alanları

Projede yer alan villalar üç katlı olarak tasarlandı. Her bir villanın 600-650 metrekare oturum alanı ve en az 500 metrekare bahçesi bulunuyor. Villalarda ayrıca ısıtmalı özel havuzlar, kapalı otopark, modern mimari dokunuşlar ve yüksek konfor standartları yer alıyor. Toplam kullanım alanları 700 ila 750 metrekare arasında değişiyor.

Güvenlik ve dayanıklılık

6 Şubat 2023 depremlerine de değinen Kocabağ, bugüne kadar teslim ettikleri yapıların depremde zarar görmediğini vurguladı. Kocabağ, "O güne kadar tamamladığımız tüm yapılar, hasarsız raporu aldı. Bu bizim için büyük bir gurur ve kaliteye verdiğimiz önemin göstergesidir" şeklinde konuştu.

Gelecek hedefleri

Gaziantep’teki prestijli projeleri tamamladıktan sonra Türkiye’nin diğer büyük şehirlerinde de premium konut projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Kocabağ, "Amacımız Gaziantep’te attığımız imzaları ülke genelinde de sürdürmek. Önümüzdeki beş yıl içinde bu hedeflerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Harmony ve Villa Pera projeleri, geniş yaşam alanları, özel havuzlar ve yenilikçi ulaşım hizmetiyle Gaziantep’te konut anlayışını yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

