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Fatih Mescidi Yeniden İhya Edildi

Fatih Mescidi, geleneksel yöntemlerle restore edildi, açılış tarihi Kasım sonu olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:03
Fatih Mescidi Yeniden İhya Edildi

Fatih Mescidi’nin Yeniden İhya Süreci

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinin ardından Yedikule Hisarı avlusuna inşa ettirdiği ve yaklaşık yüz yıl önce harabe haline gelen Fatih Mescidi, Fatih Belediyesi tarafından yeniden ihya edildi.

Belediye Başkanı Ergün Turan’ın Açıklamaları

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, restorasyon süreci hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geleneksel metotla ihya ettik, yani dönem malzemesi ve inşa özellikleriyle mescidi tekrar ayağa kaldırdık. İnşallah kasım sonuna kadar tamamlayıp mescidimizin açılışını yapacağız," dedi.

Tarihi Önemi ve Restorasyon Çalışmaları

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde Ebu'l Feth (Fethin Babası) Camisi olarak geçen Fatih Mescidi, yaklaşık 450 yıl boyunca ayakta kalmış, ama 20. yüzyılın başlarında harabeye dönmüştü. Mescidin yalnızca bir minaresinin kalıntıları günümüze ulaşabilmişti.

Yedikule Hisarı’nın Kültürel Önemi

Yedikule'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığını belirten Turan, "Bu bölge, şehrin en atıl noktalarından biri olmuştu. Yedikule Hisarı, şimdi yerli ve yabancı turistler için önemli bir kültürel destinasyon haline geldi," ifadelerini kullandı.

Kültürel Miras Çalışmaları

Fatih Belediyesi'nin kültürel miras çalışmalarına değinen Turan, "Bundan 5 yıl önce Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediyesinde Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü kuruldu. Bu süreçte yok olmuş, harabe halde bulunan 106 çeşme ve pek çok mektep, medrese ile camiyi restore ettik." diye ekledi.

Restorasyonda Yapılan Keşifler

Yedikule Hisarı Bilim Kurulu Başkanı İhsan Sarı, restorasyon esnasında yapılan kazılarda sadaka taşı ve askeri malzemelere dair buluntular tespit ettiklerini ifade etti. Mescidin mevcut temellerinin üzerine inşa ettiğini, minaresinin orijinal olduğunu ve yanında yer alan çeşmenin de restorasyona tabi tutulduğunu belirtti.

Tüm bu çalışmalara örnek olarak, Yedikule Hisarı'nın kültürel değerine dikkat çekilerek, bölgenin bir sanat ve turizm merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u fethinden sonra Yedikule Hisarı avlusuna inşa ettirerek Ayasofya...

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u fethinden sonra Yedikule Hisarı avlusuna inşa ettirerek Ayasofya Vakfına bağladığı ve yaklaşık yüz yıl önce yıkılan Fatih Mescidi, Fatih Belediyesince ihya edildi.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u fethinden sonra Yedikule Hisarı avlusuna inşa ettirerek Ayasofya...

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u fethinden sonra Yedikule Hisarı avlusuna inşa ettirerek Ayasofya Vakfına bağladığı ve yaklaşık yüz yıl önce yıkılan Fatih Mescidi, Fatih Belediyesince ihya edildi.

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