Fatih Portakal’dan İmamoğlu Hakkında Çarpıcı Açıklama: Her Cuma Namazına Gider, Orucunu Tutar

Ekrem İmamoğlu'na Camide Tepki Gösteren Vatandaşa Fatih Portakal'dan Yanıt: Ekrem Her Cuma Namazına Giden Adamdı.

Sancaktepe'de bir camide Ekrem İmamoğlu'na "Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" diye soran vatandaşa Fatih Portakal'dan cevap geldi. Portakal, İmamoğlu'nun üniversite arkadaşı olduğunu ve her cuma namazına gittiğini söyledi. Portakal, İmamoğlu'nun futbolu çok sevdiğini, kalecilik yaptığını, Trabzonsporlu olduğunu ve orucunu tuttuğunu anlattı. Portakal, İmamoğlu'na hakaret edenlere "Siyasal İslam bu hale getirdi ülkeyi" diye tepki gösterdi.







CAMİ TARTIŞMASI

Sancaktepe'deki bir camide Ekrem İmamoğlu'na "Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" diye soran vatandaşın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. İmamoğlu, vatandaşa "Ben yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" diye cevap vermişti. İmamoğlu, camiden ayrılırken de "Allah'a emanet olun" diyerek selam vermişti.

PORTAKAL'DAN İMAMOĞLU'NA DESTEK





Sözcü Tv Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, İmamoğlu ve vatandaş arasında geçen tartışma haberini sunduktan sonra üniversite yıllarından arkadaş olduğu Ekrem İmamoğlu'nun nasıl biri olduğunu anlattı.

Fatih Portakal, "Yiğidi öldür hakkını yeme. Ekrem her cuma namazına giden adamdı, futbolu çok severdi kalecilik yapardı. Bildiğim kadarıyla da üniversite takımının, fakülte takımının kalesini korurdu. İyi bir Trabzonsporluydu, orucunu da tutardı cuma namazına da giderdi.

Böyle bir adamdı, bir kereden bir kereye de ağzında kötü bir laf duymadım hakarette duymadım" dedi.

Portakal, İmamoğlu'na hakaret edenlere de tepki göstererek, "İşte Siyasal İslam bu hale getirdi ülkeyi. Secdeye başını koyduğunda onu Müslüman zannediyor, iyi bir Müslüman zannediyor. Kafa bu maalesef, zihniyet bu." diye konuştu.





- Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu nasıl tanıştı? Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi'nde okudular ve üniversite yıllarında da arkadaşlıklarını sürdürdüler.



- Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu hangi üniversitede okudu? Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu.

- Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu hangi takımı tutuyor? Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor taraftarıdır.

- Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu arasında bir sorun var mı? Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu arasında herhangi bir sorun yoktur. Portakal, İmamoğlu'na camide tepki gösteren vatandaşa karşı destek vermiştir.