Fatih Şahin: 'AK Parti Herkesin Partisidir!'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Tunceli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partinin kapsayıcı yapısını ön planda tutarak, "AK Parti herhangi bir bölgenin, zümrenin, grubun, inanç ya da etnik grubun partisi değildir. AK Parti doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle 81 vilayetin 86 milyonun partisidir," ifadelerini kullandı.

Kültürel Varlığımızın Temsilcisi

Şahin, Tuncel Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, AK Parti'nin bir Anadolu hareketi olduğunu vurguladı. "AK Parti, dünyamızı aydınlatan medeniyetimizin günümüzdeki sancaktarlığına talip bir partidir. Binlerce yıldır kesintisiz devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışan bir partidir," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Dört Bir Yanında Büyümek

AK Parti'nin üye sayısıyla dünyanın en büyük teşkilatı olduğunu belirten Şahin, "Biz bir Türkiye partisiyiz. AK Parti, Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Arap'ın, Roman'ın, Alevi'nin ve Sünni'nin partisi." dedi. Ayrıca, partinin muhafazakar demokrat kimliğe sahip ve hizmet odaklı bir siyasi hareket olduğunu vurguladı.

Ekonomik Hedefler ve İstihdam

Şahin, Türkiye'nin son yıllarda zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın sıkıntısının farkındayız, ancak uyguladığımız ekonomi politikalarımızla bunların hepsini geride bırakacağız," dedi. 2026 yılına kadar enflasyonu kontrol altına alacaklarını belirten Şahin, "Son 6 ayda enflasyonda yüzde 28’in üzerinde bir düşüş kaydettiğimizi görüyoruz," diye ekledi.

Tunceli İçin Yatırım ve Gelişim

Son bir yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Şahin, Tunceli'ye son 21 yılda 30 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını vurguladı. Sözlerini, "Türkiye'miz büyürken, gelişirken, kalkınırken, güzel şehrimiz Tunceli de bu gelişmeden payına düşeni aldı," şeklinde tamamladı.