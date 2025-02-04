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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Kanser Günü İçin Mor Renkte Aydınlatıldı

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor ışıklarla aydınlatıldı, kansere farkındalık oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:25
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Kanser Günü İçin Mor Renkte Aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kansere Dikkat Çekmek İçin Aydınlatıldı

İstanbul'un en ikonik yapılarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkte ışıklandırıldı.

Bu önemli günde, kansere karşı farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen aydınlatma etkinliği, İstanbul'un simgesel noktalarından birini etkileyici bir şekilde öne çıkardı. Mor ışıklar, kansere karşı duyarlılığı artırmak ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak için dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

Dünya genelinde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bu günde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi önemli yapılar, pek çok insanın dikkatini çekerek, kansere karşı mücadele konusunda destek sunuyor.

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü...

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle aydınlatıldı.

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