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Fatih'te 2 Yaşındaki Turist Çocuğun Elektrik Çarpması Davasında Son Gelişme

Fatih'te lüks otel odasında elektrik çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki çocuğun davasında sanığa 13.500 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:35
Fatih'te 2 Yaşındaki Turist Çocuğun Elektrik Çarpması Davasında Son Gelişme

Fatih'te Elektrik Çarpması Davasında Karar Çıktı

Fatih'teki lüks bir otel odasında, LED ışık kablolarının açıkta bırakılması sonucu bir aile tatil yapmak üzere gelen 2 yaşındaki çocuklarına elektrik çarpmasıyla ilgili davada, sanığa 13.500 lira adli para cezası verildi.

Mahkemede Gergin Anlar

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Halil Ö. ile avukatı Pelin Tümkaya Aşkar ve mağdur çocuk Omar Zakariyya Mohamed'in ailesinin avukatı Melike Erarslan katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, ailenin İstanbul'a tatil amacıyla geldiğini belirtti ve otel odasındaki açıkta kabloların çocuğun yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Ailenin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda bilirkişi raporuna dayanarak sanık Halil Ö.'nün asli kusurlu olduğu tespit edildi. Savcılık, sanığın "taksirle yaralama" suçundan 4,5 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve Savunması

Sanık Halil Ö., olayda bir kusuru olmadığını belirterek, “İş yerimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır. Beraatimi istiyorum.” dedi. Sanığın avukatı ise yargılamanın eksik araştırmalara dayandığını savundu ve “Anne ve babanın kusurlu olduğunu” öne sürdü.

Mahkemenin Kararı

Yargılamanın sonunda mahkeme, sanığı "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 180 gün adli para cezasına mahkum etti. Ancak, yaralamanın mağdur çocuğun yaşamını tehlikeye sokacak şekilde gerçekleştiğini dikkate alarak cezayı 270 güne yükseltti ve toplam cezanın 13.500 lira olarak ödenmesine hükmetti.

Davanın Geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anne Sakina Dawood ile baba Zakariyya İsmail Mohamed'in 2022 yılında 2 yaşındaki çocukları ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nden İstanbul'a tatile geldikleri vurgulanıyordu. İddianamede, Halil Ö.'nün asli kusurlu olduğu belirtilerek, sanığın "taksirle yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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