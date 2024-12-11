Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

Fatih'te Yangın Paniği

Fatih'teki Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Çevreye Sıçrayan Alevler

Yangının rüzgarın etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sıçraması endişe yarattı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay anında çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.