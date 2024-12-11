Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Fatih'teki Yangında Müdahale Sürüyor

Fatih'te, Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, terlik depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangının Yayılması ve Olay Yerindeki Durum

Rüzgarın da etkisiyle yangın, çevredeki binaların çatılarına sirayet etti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çevre semtte yoğun duman gözlemlenirken, kısmen kontrol altına alınan yangının binanın 3, 4 ve çatı katlarında sürdüğü bildirildi.

Trafik ve Ulaşımda Aksamalar

Yangın nedeniyle çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı. İtfaiye ekipleri, 26 araç ve 82 personel ile olay yerine müdahale ediyor. Öte yandan, yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşandığı ve seferlerin yalnızca Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılabildiği belirtildi.