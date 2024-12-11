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Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın: Yaklaşık 3 Saatte Söndürüldü

Fatih'te bir iş yerinde çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası tramvay seferleri normale döndü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:04
Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın: Yaklaşık 3 Saatte Söndürüldü

Fatih'te Yangın Söndürüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren bir müdahale ile söndürüldü.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

Yangın, terliklerin depolandığı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki binaların çatılarına da sıçradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çevredeki cadde ve sokaklar, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, toplamda 26 araç ve 82 personel ile kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, yangın mahallinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaşımda Normalleşme

Yangın nedeniyle aksama yaşayan Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri, olay sonrası yapılan çalışmalar neticesinde normale döndü.

Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada, çıkan yangına itfaiye...

Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada, çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada, çıkan yangına itfaiye...

Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada, çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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