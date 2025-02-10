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Fatih'te 50 Bin Dolar Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te 50 bin dolar çalan iki zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı. Şüphelilerden biri kadın kılığına girmişti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:24
Fatih'te 50 Bin Dolar Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te Hırsızlık Olayı: 50 Bin Dolar Kayboldu

Fatih'te 50 bin dolar çaldıkları iddia edilen iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Olay, Molla Fenari Mahallesi Kılıçlar Sokak'ta meydana geldi.

Öne Çıkan Detaylar

Kapalıçarşı'da yaptığı döviz işlemleriyle 70 bin dolar Türk lirasına çevirip çantasına koyan S.B, yürüyüş sırasında hırsızlığa maruz kaldı. İki şüpheli, S.B’nin 50 bin dolarını çantadan çalarak kaçtı.

Şüphelilerin Yakalanması

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek, olayın kadın kılığına giren G.D. (29) ve N.D. (28) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bursa’da belirlenen dört adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda G.D'nin 119, N.D'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerden birinin kadın kılığına girmiş olduğu belirlendi.

Bu olay, özellikle hırsızlık ve güvenlik sorunları konularının yeniden tartışılmasına neden oldu.

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