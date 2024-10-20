Fatih'te 7 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Fatih'te Yangın Panik Yarattı

Fatih'in Saraç İshak Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Mabeyinci Yokuş Sokak'taki dairenin 7. katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlerin yükseldiği bildirildi.

Acil Müdahale Ekipleri Harekete Geçti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Dumandan Etkilenenler İçin Sağlık Önlemleri Alındı

Yangın esnasında dumandan etkilenen iki kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulansta tedavi altına alındı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenliği sağlarken, binada yangının çıkış noktasının tespiti ve soğutma çalışmaları devam etmekte.

Olay sonrası, mahalle sakinleri yangın hakkında bilgi edinmek için bir araya gelirken, itfaiye ekiplerinin rapid müdahalesi büyük bir faciayı önledi.