Fatih'te Ambulansa Yol Vermeyen Taksi Sürücüsüne 1986 TL Ceza

Fatih'te Taksi Sürücüsüne Ceza Kesildi

Fatih'te, ambulansa yol vermeyen bir taksi sürücüsüne toplamda 1986 lira para cezası uygulandı. Olay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin devreye girmesiyle ortaya çıktı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

16 Şubat tarihinde, Fatih ilçesi Yavedut Caddesi'nde gerçekleşen olayda, bir ticari araç sürücüsünün arkasındaki ambulansa yol vermediği görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bu durumun üzerine hemen harekete geçen ekipler, gerekli incelemeleri başlattı.

Sürücüye Uygulanan Ceza

Ekipler, ambulansın geçişinin engellendiği araç plakasını tespit ederek, sürücü H.Y'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun iki maddesinden ceza kesti. Bu maddeler, 'sürücülerin geçiş üstünlüğe sahip araçlara geçiş hakkı vermemesi' ve 'saygısızca araç kullanmak' olarak tanımlanıyor.

Bu ceza, hem trafik güvenliğini sağlamak hem de sürücülerin yasal yükümlülüklerine dikkat çekmek amacıyla verilmiştir.