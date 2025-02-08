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Fatih'te Balıkçılar, Denize Düşen Kadını Kurtardı

Fatih'te denize düşen kadın, balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:37
Fatih'te Balıkçılar, Denize Düşen Kadını Kurtardı

Fatih'te Balıkçılar, Denize Düşen Kadını Kurtardı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Atatürk Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda, bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

Olayı gören vatandaşlar, hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çağrının hemen ardından bölgedeki balıkçılar, cesaretle kadına yardım ederek onu denizden çıkardılar.

Kurtarılan kadın, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Olayı izleyenler, balıkçıların hızlı müdahalesinin hayat kurtarıcı olduğunu belirtti.

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