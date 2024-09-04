Fatih'te Bıçaklama Olayında Bir Zanlı Tutuklandı

Fatih'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih ilçesinde, 1 Eylül tarihinde bir restoranda meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kavganın Sebebi: Yan Bakma Meselesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki restoranda yaşanan bıçaklı kavgada, Irak uyruklu H.L.T'nin öldüğüne dair inceleme başlatmıştı. Olayın, H.L.T. ile ağabeyi H.O. arasında "yan bakma" yüzünden meydana gelen bir tartışma sonucunda patlak verdiği belirlendi.

Kavga ve Sonraki Gelişmeler

Tartışma sırasında iş yeri çalışanı U.Y, H.L.T. ve yanındakileri dışarı çıkartırken, H.O. masa üzerindeki bıçağı alarak H.L.T'yi yaraladı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan H.L.T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına Alma ve Tutuklama İşlemleri

Ekipler, H.O'nun adresine düzenlenen operasyonda onu ve A.H, Ş.Z, M.S.Z, M.E.O, M.M gibi diğer şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca, iş yeri çalışanı U.Y. da Beşiktaş'ta yakalandı.

Adli Süreç Başladı

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.O, Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.