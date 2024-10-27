Fatih'te Bodrumda Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Fatih'te Yangın Paniği

Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay Sümbül Efendi Mahallesi Kadın Nine Sokak'ta yaşandı.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Yangın çıktığına dair yapılan ihbar üzerine, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan Etkilenenler

Olayda, dumandan etkilenen 2 kişiden biri hastaneye kaldırıldı, diğeri ise ambulans içerisinde müdahale edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması, çevredeki vatandaşlar tarafından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.