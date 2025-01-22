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Fatih'te Cami Avlusunda Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'teki cami avlusunda iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, kendisine zarar verdikten sonra yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:14
Fatih'te Cami Avlusunda Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'te Cami Avlusunda Bıçaklı Saldırı

Fatih ilçesinde Bodrum Mesih Paşa Camisi'nin avlusunda, öğle namazı çıkışında gerçekleşen bıçaklı saldırıde iki kişi yaralandı. Saldırgan, olay sonrası kendisine de zarar vermeye çalıştı ve sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, Mesihpaşa Caddesi'nde bulunan caminin avlusunda meydana geldi. Şüpheli, namaz sonrası yanında bulunan paraları yırtarak iki kişiyi bıçakladı. Daha sonra bıçakla kendi vücuduna da zarar vermeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, polis tarafından ikna edilerek kontrol altına alındı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Cami içerisinde görevli Mehmet Demir, yaşananları gazetecilere şöyle anlattı: “Camiye geldiğimde, çantalı bir adamın sakince durduğunu gördüm. Paralarını yırtmıştı. Hoca beni çağırarak, 'Mehmet gel, bu paraları topla.' dedi. Ezanın okunmasının ardından namaz kıldıktan sonra dışarı çıktık. Cemaatten birkaç kişi kalmıştı. Adam bıçağını çıkardı ve kendisini de milleti de bıçaklayacağını söyledi. Bana, 'Üstüme gelme, seni de bıçaklarım.' dedi. Hemen uzaklaştım ve hocaya, ardından polise haber verdim.”

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