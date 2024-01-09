Fatih'te cami imamına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih Camii'nde Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye bıçakla saldıran Ö.S., saldırıdan sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Ö.S., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.S.'nin daha önceden "kasten yaralama" suçundan sabıkası olduğu ve 2028 yılına kadar geçerli av tüfeği ruhsatına sahip olduğu ortaya çıktı.



Şüphelinin babası Hüseyin S, Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne ifade vermeye geldi. Oğlunun 2012'de evlendiğini, 2019'da boşandığını, sonra başka bir evlilik yaptığını ama yine ayrıldığını söyledi. Oğlunun son zamanlarda işleri kötü gittiği için dini konularla ilgilendiğini bildirdi.

Öte yandan, şüphelinin Bursa'dan kendi arabasıyla yalnız başına Fatih Camisi'ne gittiği tespit edildi.

FATİH CAMİ İMAMINA SALDIRMIŞTI

Şüpheli Ö.S, Fatih Camisi'nde namaz kılanlara rahatsızlık verince özel güvenlik görevlileri onu cami dışına çıkarmıştı.



Şüpheli, namaz bittikten sonra imam odasına girip Galip Usta ile görüşmek istediğini söylemişti. İmamı korumak isteyen cami cemaatinden Bilal Erdem'e bıçakla saldırıp yaralamıştı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelip şüpheli Ö.S.'yi gözaltına almıştı. Usta ve Erdem ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk yardımın ardından hastaneye götürülmüştü.