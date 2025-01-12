Fatih'te Cinayet İddiasıyla 3 Şüpheli Gözaltında

Fatih'teki silahlı kavgada hayatını kaybeden Ercan Ç'nin 22 suç kaydı olduğu belirlendi. 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 01:24
Fatih'te Cinayet İddiasıyla 3 Şüpheli Gözaltında

Fatih'te Gözaltına Alınan Şüpheliler Sorgulanıyor

Fatih'te meydana gelen silahlı kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine dair yürütülen soruşturma kapsamındaki 3 şüpheli, emniyetteki sorgularına devam ediliyor.

Kavgada Öldürülen Ercan Ç.'nin Suç Kayıtları Ortaya Çıktı

Olay, Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak’taki bir kahvehanede meydana geldi. Kafede çıkan kavgada 44 yaşındaki T.S.K., 34 yaşındaki Ercan Ç'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Yaralı Ercan Ç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken, T.S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, Ercan Ç'nin çeşitli suçlardan toplamda 22 kaydının olduğu belirlendi. İlk sorgusunda, T.S.K., Ercan Ç ile sürekli tartışma yaşadığını ve tespih satışı nedeniyle kavga ettiklerini belirterek, kavga esnasında tabancayla vurduğunu iddia etti.

2 Tabanca Ele Geçirildi

Şüphelinin suç aleti olan silahı B.U.'ya verdiği ve bu kişinin de silahı arkadaşı G.Ş'nin evinde sakladığı tespit edildi. Yapılan ev aramalarında 2 tabanca ele geçirilirken, G.Ş. ve B.U. da gözaltına alındı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemleri hala devam etmektedir.

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