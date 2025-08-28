Fatih'te Dükkandaki Kuyuda Ceset: 2 Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te dükkandaki kuyuda ceset bulundu: 2 şüpheli tutuklandı
Fatih'te inşaat malzemeleri satılan bir dükkandaki kuyuda erkek cesedi bulunmasının ardından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Olayın Detayları
İstanbul Fatih'te, Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi'ndeki iş yerindeki kuyuya gömülü halde bulunan cesedin, Sedat Dereli (43)'ye ait olduğu tespit edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler A.C.K. ve babası Ş.K.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Yasal Süreç
Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.