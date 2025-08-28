DOLAR
Fatih'te Dükkandaki Kuyuda Ceset: 2 Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda bulunan Sedat Dereli'nin cesediyle ilgili gözaltına alınan A.C.K. ve Ş.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:35
Fatih'te Dükkandaki Kuyuda Ceset: 2 Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te inşaat malzemeleri satılan bir dükkandaki kuyuda erkek cesedi bulunmasının ardından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

İstanbul Fatih'te, Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi'ndeki iş yerindeki kuyuya gömülü halde bulunan cesedin, Sedat Dereli (43)'ye ait olduğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler A.C.K. ve babası Ş.K.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Yasal Süreç

Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

