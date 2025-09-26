Fatih'te Eğlence Mekanında 'Müstehcenlik' Gözaltısı
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası denetim yapıldı
İstanbul'da, Fatih ilçesindeki bir eğlence mekanında turistlere yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından yürütülen incelemede, görüntülerin kaydedildiği tespit edilen Cankurtaran'daki eğlence mekanında denetim gerçekleştirildi.
Denetimde mekânda müşterilere nargile ve açık alkol sunulduğu belirlendi. Görüntülerde turistlere yönelik uygunsuz gösterilerde bulunduğu tespit edilen H.Ç. (39), "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.
Eş zamanlı olarak işletme sahibi hakkında idari işlem başlatıldı; işletmeye toplam 120 bin 482 lira idari para cezası uygulandı, işletmenin ruhsatı iptal edilerek mühürlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.