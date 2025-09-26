Fatih'te Eğlence Mekanında 'Müstehcenlik' Gözaltısı

Cankurtaran'da turistlere uygunsuz gösteri sunduğu belirlenen H.Ç. (39) 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı; işyeri para cezası alıp mühürlendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:32
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası denetim yapıldı

İstanbul'da, Fatih ilçesindeki bir eğlence mekanında turistlere yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından yürütülen incelemede, görüntülerin kaydedildiği tespit edilen Cankurtaran'daki eğlence mekanında denetim gerçekleştirildi.

Denetimde mekânda müşterilere nargile ve açık alkol sunulduğu belirlendi. Görüntülerde turistlere yönelik uygunsuz gösterilerde bulunduğu tespit edilen H.Ç. (39), "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.

Eş zamanlı olarak işletme sahibi hakkında idari işlem başlatıldı; işletmeye toplam 120 bin 482 lira idari para cezası uygulandı, işletmenin ruhsatı iptal edilerek mühürlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

