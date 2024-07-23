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Fatih'te Emlakçının 1 Milyon Euro'sunu Çalan Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da bir emlakçıdan 1 milyon avro çalan zanlı, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:45
Fatih'te Emlakçının 1 Milyon Euro'sunu Çalan Zanlı Tutuklandı

Fatih'te Şok Olay

İstanbul'un Fatih ilçesinde, çalıştığı emlak bürosunun sahibi B.B.'den (64) aldığı 1 milyon avroyu döviz bürosunda dolara çevirdikten sonra kayıplara karışan M.E.Ç. (50), gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Olayın Detayları

İş yeri sahibinin talimatıyla döviz bürosuna götürülen 1 milyon avro, emlakçının çalışanı tarafından dolara çevrildi. Ancak bu parayı iş yerine getirmek yerine bir taksiye binip kaçan M.E.Ç., izini kaybettirmek için birkaç kez taksi değiştirdi. Olayın yaşanmasının hemen ardından başlatılan incelemelerde, çevrede bulunan güvenlik kameraları sayesinde M.E.Ç.'nin tüm hareketleri kayıt altına alındı.

Zanlının Yakalanması

Polis ekipleri, zanlının iki hafta içerisinde uçakla Iğdır'dan İstanbul'a geleceğini belirledikten sonra, İstanbul Havalimanı'nda baskın yaparak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaçış Tutkunlarının İzi

Çalışanın döviz bürosundan dönerken yaşadığı şok ve zanlının kaçışını kaydeden güvenlik kameraları, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu gizemli olayda, emlak bürosunun yaşadığı kaybın kısa süre içerisinde nasıl meydana geldiği ve zanlının planı, yetkililer tarafından detaylı olarak araştırılıyor.

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