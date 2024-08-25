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Fatih'te Güvenlik Kameralarına Yansıyan Silahlı Saldırı

Fatih'te bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın detayları ve soruşturmaya dair gelişmeler paylaşılmıştır.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:55
Fatih'te Güvenlik Kameralarına Yansıyan Silahlı Saldırı

Fatih'teki Silahlı Saldırı Olayı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen bir silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 22 Ağustos tarihinde meydana geldi ve kurban B.B. isimli Cezayir uyruklu bir kişi, kaldırımda beklerken saldırıya uğradı.

Saldırının Ayrıntıları

Güvenlik kamerası görüntülerinde, skuterle gelen bir saldırganın B.B.'ye silahla ateş ettiği ve daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Yaralanan B.B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın Nedeni ve Soruşturma Süreci

Olay sonrası edinilen bilgilere göre, saldırganın B.B.'den 18 bin dolar alacağı olduğu ve ikili arasında bu nedenle bir anlaşmazlık bulunduğu iddia edildi. Polis ekipleri, saldırgandan geriye kalan ipuçlarını değerlendirerek şüpheliyi yakalamak için titiz bir çalışma yürütüyor.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anının görüntüleri, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, saldırganın skuterden inerek B.B.'ye ateş etmesini, ardından da olay yerinden yürüyerek uzaklaşmasını içeriyor.

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