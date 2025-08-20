Fatih'te İETT Otobüsünde Kavga: Yolcu Şoföre Biber Gazı Sıktı

Fatih'te İETT otobüsünde biber gazlı kavga

Fatih ilçesinde bir İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma sırasında başka bir yolcunun biber gazı sıkması, olay anını görüntüleyen cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın detayları

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İETT otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı.

Bebek arabasıyla otobüse binmek için arka kapıdaki rampayı açmak isteyen kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otobüsün içerisindeki kadın yolcu, çantasından çıkardığı biber gazını şoföre doğru sıktı.

Bunun üzerine otobüsteki diğer yolcular, biber gazından etkilenerek araçtan indi. İETT otobüsü de boş olarak buradan uzaklaştı.

Görüntüler kayda geçti

Otobüsün içinde yaşanan kavga, biber gazı sıkılması ve sonrasında yolcuların otobüsü boşaltması cep telefonuyla kaydedildi.