Fatih'te İki Tekneyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı

Fatih'te Cibali Mahallesi'nde iki tekneyi etkileyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde söndürüldü. İlk olarak Abdülezelpaşa Caddesi'nde demirli olan bir teknede çıkan yangın, hızla yayılıp bitişikteki başka bir tekneye sıçradı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etmek için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında, T5 Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının Cibali durağında seferler bir süre aksadı. Yetkili ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı; ancak her iki teknede de ciddi hasar meydana geldi.