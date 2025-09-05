Fatih'te İş Yeri Tartışması: Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te İş Yeri Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te iş yeri devri nedeniyle çıkan tartışma, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Seyri

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 Eylül tarihinde Kocamustafapaşa Mahallesinde bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede Evren Damar (44)'ın olay yerinde bıçakla yaralandığı ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelinin Yakalanması ve Gerekçe

Polis ekipleri, şüphelinin Abdülkerim K. (28) olduğunu tespit etti. Zanlı olayda kullandığı bıçak ile yakalandı. Soruşturmada, şüphelinin ailesine ait iş yerinin kendisinden habersiz Evren Damar'a devredildiğini öğrenmesi üzerine aralarında husumet oluştuğu ve çıkan tartışma sonucunda olayın gerçekleştiği tespit edildi.

Adli Süreç ve Görüntüler

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, şüphelinin Damar'ı bıçakladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.