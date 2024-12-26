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Fatih'te Japon Turistin Eşyalarını Gasbeden İki Zanlı Yakalandı

Fatih'te, Japon bir turiste ait eşyaları gasbeden 2 kişi, güvenlik kameralarının yardımıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:02
Fatih'te Japon Turistin Eşyalarını Gasbeden İki Zanlı Yakalandı

Fatih'te Şok Edici Olay

Fatih'te, Japon turist R.K.'nin eşyalarını gasbeden iki zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Alınan bilgiye göre, zanlılar, Molla Fenari Mahallesi'nde Japon turisti bir süre takip etti.

Gasbetme Olayı ve Yakalanma Süreci

Yürüdüğü yol boyunca R.K.'nin önünü kesen şüpheliler, turistin içinde nakit para ve kamera bulunan çantasını ile kol saatini gasbetti. Ardından, R.K.'yi darbederek olay yerinden kaçtılar.

R.K.'nin durumu hemen polis ekiplerine bildirmesiyle, güvenlik kameraları incelendi. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve M.T. ile T.D. kısa sürede yakalandı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürerken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin R.K.'nin eşyalarını gasbetmesi ve ardından turisti darbedip kaçışları yer alıyor.

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