Fatih'te Kaçak Kafeterya Yıkıldı: İBB'den Tarihi Yapıya Koruma Hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Eseri Koruma Altında Tutuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'te yer alan tarihi eser niteliğindeki yapıda faaliyet gösteren kaçak kafeteryanın yıkıldığını açıkladı. Sirkeci Garı ile iskele arasında bulunan yapının etrafında izinsiz olarak gerçekleştirilen uygulamalar nedeniyle bu adım atıldı.

İzinsiz Yapılaşma Tespit Edildi

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı incelemelerde, Hocapaşa Mahallesi'nde tespit edilen izinsiz kafeteryanın çevresinde geniş alanlara yayılarak müdahalelerde bulunduğu belirlendi. İzinsiz masa ve sandalyelerin yerleştirilmesi, açık alan düzenlemeleri ile çelik konstrüksiyonlu kayar cam mekanizmalarla kapalı alan oluşturulması gibi uygulamalar yapılmıştı.

Yapının çevresindeki yapı kayıt belgesinin İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 20 Nisan 2020 tarihinde iptal edildiği belirtildi. Ayrıca, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararları doğrultusunda izinsiz yapıların kaldırılması şartı da getirilmişti.

Hukuki Süreç ve Yıkım

İBB encümeninin 3 Ağustos 2022 tarihinde aldığı karara dayanarak ruhsatsız yapıların yıkılmasına karar verildi. Açılan davaların İBB lehine sonuçlanması üzerine, Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ekipler, söz konusu kaçak yapıların tahliyesi ve yıkımını koordine etti. Yıkım süreci, tüm aşamalarında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilerek tamamlandı.

Bu yıkım işlemi, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'te Sirkeci Garı ile iskele arasında bulunan tarihi eser niteliğindeki yapıda faaliyet gösteren kaçak kafeteryanın yıkıldığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'te Sirkeci Garı ile iskele arasında bulunan tarihi eser niteliğindeki yapıda faaliyet gösteren kaçak kafeteryanın yıkıldığını bildirdi.