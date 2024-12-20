Fatih'te Kanalizasyon Suyu Metro Alt Geçidini Bastı

Fatih'te Metro Alt Geçidinde Zorlu Anlar

Fatih'te, Topkapı-Ulubatlı Metro İstasyonu alt geçidinde meydana gelen kanalizasyon suyu baskını, bölgedeki vatandaşlar için zor anlara yol açtı. Taşan pis su, tuvaletten başlayarak alt geçidi doldurdu ve yolcuları olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar Zorluk Çekti

Alt geçidi kullanmak isteyen bazı vatandaşlar, su birikintisi nedeniyle karşıya geçme imkanı bulamadılar. Bazıları ise zor şartlar altında, suyun içinden yürüyerek geçmeyi denedi. Su basması nedeniyle karşıya geçemediğini belirten Sami Düzgün, "Su basmış ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Şu an orası su dolu, insanlar geçemiyor. Şimdi yolu kullanacağız. Koku var, pis su." şeklinde konuştu.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

Olayın ardından ebeplere hızla müdahale ederek alt geçitteki su tahliye edildi. Ancak olay, bölgedeki kamu güvenliği ve hijyen konularında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Fatih'te kanalizasyon suyu basan metro istasyonu alt geçidini kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fatih'te kanalizasyon suyu basan metro istasyonu alt geçidini kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.