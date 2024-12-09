Fatih'te Kız Arkadaşını Bıçakla Rehin Alan Şüpheli Gözaltında

Fatih'te Kız Arkadaşına Bıçak Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'te bir restoranda gelişen olayda, kız arkadaşını bıçakla rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle teslim oldu. Olay, Cankurtaran Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

Tartışma Korkunç Bir Hale Dönüştü

Dün gece, yabancı uyruklu S.B.Ş. ile kız arkadaşı E.G.F. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında, S.B.Ş. eline aldığı bıçağı kız arkadaşının boğazına dayayarak rehin aldı.

Polisin İkna Çabası Başarıyla Sonuçlandı

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre ikna çalışması gerçekleştirdi. Sonunda, şüpheli elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Rehin alınan E.G.F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, şüphelinin kız arkadaşını rehin aldığı anlar, olay anında çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.