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Fatih'te Metruk Bina Çöktü: Ekipler İncelemelere Devam Ediyor

Fatih'te metruk bir binanın çökmesi sonrası acil durum ekipleri olay yerine intikal etti. Enkaz altında kimsenin olup olmadığı kontrol ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:25
Fatih'te Metruk Bina Çöktü: Ekipler İncelemelere Devam Ediyor

Fatih'te Metruk Bina Çöküşü

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi üzerindeki üç katlı bir metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleşmiştir.

Acil Durum Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri hızla sevk edilmiştir. Ekipler, binanın enkazı altında herhangi bir yaralı ya da mahsur kalan olup olmadığını tespit etmek için titiz bir şekilde çalışma yürütmektedir.

Son Gelişmeler

Gelişmeleri takip eden yetkililer, olayın nedenine dair araştırmalarını sürdürürken, çevredeki güvenlik önlemleri de artmıştır. Vatandaşların durumu dikkatle izlemeleri ve yetkililerin talimatlarına uymaları önemle vurgulanmaktadır.

Fatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve...

Fatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve...

Fatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve...

Fatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve...

Fatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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