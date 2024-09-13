Fatih’te Metruk Bina Çöktü: Tahliyeler ve Güvenlik Önlemleri Alındı

Fatih’te Metruk Bina Çökmesi

Fatih’te, Zeyrek Mahallesi’nde, Büyük Karaman Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı metruk bina, saat 23.10 sıralarında çöktü. Olayda bir kişi hafif yaralandı.

Olay Yeri ve Müdahaleler

Durumun fark edilmesiyle birlikte, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edilerek gerekli müdahale yapıldı.

Güvenlik Önlemleri

Polis ekipleri çökme sonrasında çevrede geniş güvenlik tedbirleri alarak sokağı trafiğe kapattı. Ekiplerin, K9 köpeği ve çeşitli cihazlarla gerçekleştirdiği arama çalışmalarında herhangi bir kayıba rastlanmadı.

Tahliye Edilen Apartman

Çöken binanın bitişiğindeki 4 katlı apartman, olası tehlikeler nedeniyle tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Enkaz alanı, güvenlik amacıyla demir bariyerlerle kapatıldı.

Yerel Halkın Görüşleri

Berber dükkanı sahibi Adnan Işık, yıkılan binanın eski ve tehlikeli olduğunu belirterek, "Daha önce binadan sesler geliyordu. Binanın sahibine de söyledik. Olay günü de binada tuhaf sesler oldu. Ben sesleri duyduktan sonra yola geçtim ve olay anında bina yıkıldı," şeklinde açıklamalarda bulundu.

İncelemeler Devam Ediyor

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olay sonrası yıkılan binanın çevresinde incelemelerde bulundu ve durumu yerinde değerlendirdi.

Fatih’te çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı 3 katlı metruk binada ekiplerin çalışması sonlandırıldı.

Fatih’te çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı 3 katlı metruk binada ekiplerin çalışması sonlandırıldı.

Fatih’te çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı 3 katlı metruk binada ekiplerin çalışması sonlandırıldı.

Fatih’te çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı 3 katlı metruk binada ekiplerin çalışması sonlandırıldı.

Fatih’te çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı 3 katlı metruk binada ekiplerin çalışması sonlandırıldı.

Fatih’te çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı 3 katlı metruk binada ekiplerin çalışması sonlandırıldı.